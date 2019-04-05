Boeing назвала причину авиакатастроф с 737 MAX

Американская корпорация Boeing признала, что две авиакатастрофы с самолетами 737 MAX произошли вследствие технических неисправностей.

В частности, роль в падении лайнеров в Индонезии и Эфиопии сыграл сбой в системе контроля полетов, сообщил глава авиакомпании Деннис Мюленбург, передает ТСН.

По данным следствия, пилоты придерживались всех процедур, которые производитель прописал для чрезвычайных ситуаций.

В то же время автоматика неправильно оценивала положение 737 MAX и опускала нос тогда, когда это не было нужно. По мнению властей Эфиопии, это и стало причиной падения.

Напомним, 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа потерпел крушение в Африке. На борту находились граждане 33 стран. Среди них – 32 кенийца, 17 эфиопов, 7 граждан Британии и трое россиян. 19 пассажиров были сотрудниками ООН.

Это была уже вторая смертельная катастрофа с самолетом Boeing 737 MAX. 29 октября 2018 года такой же авиалайнер потерпел крушение в Индонезии. На борту самолета находились 189 человек, в том числе трое детей, два пилота и шесть бортпроводников. Также на борту находились около 20 чиновников из Минфина Индонезии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в итоге Европейское агентство авиационной безопасности приостановило все полеты этой модели. Запрет коснулся всех стран-участниц ЕС. Аналогичный шаг приняли и в Украине.

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