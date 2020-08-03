Сколько россияне платят за отдых в Крыму: блогер сравнил цены с Турцией

Россияне, которые едут на отдых в аннексирован Крым, за проживание даже у не самых престижных санаториях вынуждены платить суммы сопоставимы со стоимостью пятизвездочных отелей Турции.

К примеру, неделя в "Алых парусах" в Феодосии обойдется в $700, и еще $300 придется отдать за питание. Об этом говорится в публикации крымского блогера Армена Хачатурова на "Крым. Реалии".

"Нужно честно сказать, что цены тут в этом году недешевые. Возьмем хоть отель "Алые паруса" в Феодосии. Отель хороший, правда. Жаль, пляжа рядом нет. То есть, рядом он есть, но это не пляж отеля, и там ровным слоем лежат, без соблюдения дистанции, полтысячи человек. И помыться после моря негде, и труба какая-то подозрительно канализационная в море ныряет.", – написал блогер.

Сколько нужно отдать за неделю

В августе одноместный номер в санатории обойдется в сутки в 6 тысяч рублей (примерно, 2200 грн).

"Но это не "все включено", это только завтрак, чтоб вы понимали. Про люкс за 18 тысяч рублей (около 6400 грн) я даже не заикаюсь", – написал блогер.

Курортный сезон в Феодосии-2020 krymr.com

Таким образом, за проживание на протяжении недели придется заплатить 42 тыс. рублей (15 тыс. гривен). Авиабилет туда-обратно из Москвы обойдется тоже прилично – от 7,8 тысяч рублей (2800 грн).

"Итого неделя отдыха – от $700 долларов (19,5 тыс. грн). Причем, внимание, это без еды! Только завтрак. И без пляжа (но есть бассейн). Еще нужно доехать от аэропорта 120 км, но это так, мелочи...", – написал Хачатуров.

Курортный сезон в Феодосии-2020 krymr.com

Он объяснил, что за эти же деньги можно полететь отдохнуть неделю в отеле на пять звезд в Турции. "И там бесплатный обед и ужин, бесплатная выпивка (был, пробовал, вино у них, правда, так себе), отдельный пляж (на котором не нужно платить за лежаки), где на пляже есть душ, аниматор для детей, где идеально чисто", – объяснил блогер.

По его подсчетам, обед в Крыму на одного человека стоит в среднем 510 рублей, ужин – 2,5 тысячи рублей. Это еще примерно $300 (8300 грн) за неделю на человека.

Курортный сезон в Феодосии-2020 krymr.com

Отдых в палатках в Крыму, по словам автора публикации, тоже не бесплатный. Официально он запрещен, но за взятку в 200 рублей в сутки инспекторы закрывают на это глаза.

Курортный сезон в Феодосии-2020 krymr.com

Курортный сезон в Феодосии-2020 krymr.com

"Урны чистить не торопятся. Но это уже отдельная тема, город оказался не готов к наплыву курортников", – добавил Хачатуров.

Курортный сезон в Феодосии-2020 krymr.com

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Симферополя пожаловались на ржавую воду в кранах. В предприятии "Вода Крыма" пояснили происходящее увеличением паводков, отметив, что вода якобы соответствует санитарным правилам и нормам.

В Крыму из-за засухи местные "власти" признали, что не справляются с подачей воды. В Симферополе из кранов в домах людей течет ржавая жидкость, а фильтры забиты песком и илом.

В Крыму отели взвинтили цены. Во многих наценка составила 100%, что превысило стоимость отдыха в пятизвездочных отелях Турции.

В аннексированном Россией Крыму на пляже, что расположен рядом с санаторием Форос, охранник напал с нагайкой на семью, которая там отдыхала.