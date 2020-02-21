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21 февраля • обновлено в 14:47
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BlaBlaCar прекратил работу в Крыму из-за санкций

2.9т
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Сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar из-за санкций прекратил работу в аннексированном Россией Крыму.

Об этом говорится в сообщении, которое распространяет служба поддержки сервиса. "Сервис BlaBlaCar не работает на территории Крыма в соответствии с ограничительными мерами Европейского Союза", – объясняют причину в BlaBlaCar.

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Сейчас при попытке выбрать на сайте или в приложении название населенного пункта на полуострове, сервис сообщает: "К сожалению, служба недоступна в этом регионе".

BlaBlaCar не работает в аннексированном Крыму

BlaBlaCar не работает в аннексированном Крыму

BlaBlaCar

BlaBlaCar

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года Кабмин Украины ввел санкции против тех, кто разрушает объекты культурного наследия в оккупированном Крыму, осуществляет там теле- и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.

20 июня 2019 года Европейский Союз принял решение на год продлить санкции против России за аннексию украинского Крыма.

В октябре 2019 года в Евросоюзе заявили, что не намерены снимать экономические санкции с Российской Федерации.

28 января стало известно, что Евросоюз расширил санкции против России за аннексию Крыма. Теперь под международные штрафы попали те, кто помогал проводить "выборы" на полуострове в сентябре 2019 года.

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Автор
Андрей Довгань
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Махно Володимир
Махно Володимир
Отлично! вот что значит серьезные люди осознают. что Крым оккупирован!
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