BlaBlaCar прекратил работу в Крыму из-за санкций

Сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar из-за санкций прекратил работу в аннексированном Россией Крыму.

Об этом говорится в сообщении, которое распространяет служба поддержки сервиса. "Сервис BlaBlaCar не работает на территории Крыма в соответствии с ограничительными мерами Европейского Союза", – объясняют причину в BlaBlaCar.

Сейчас при попытке выбрать на сайте или в приложении название населенного пункта на полуострове, сервис сообщает: "К сожалению, служба недоступна в этом регионе".

BlaBlaCar не работает в аннексированном Крыму

BlaBlaCar

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года Кабмин Украины ввел санкции против тех, кто разрушает объекты культурного наследия в оккупированном Крыму, осуществляет там теле- и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.

20 июня 2019 года Европейский Союз принял решение на год продлить санкции против России за аннексию украинского Крыма.

В октябре 2019 года в Евросоюзе заявили, что не намерены снимать экономические санкции с Российской Федерации.

28 января стало известно, что Евросоюз расширил санкции против России за аннексию Крыма. Теперь под международные штрафы попали те, кто помогал проводить "выборы" на полуострове в сентябре 2019 года.

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