Бизнес вместе с Кирой Рудик презентовал альтернативный проект "свободной зоны" для IT-компаний "Дия.City"

В Украине представители крупнейших в Украине бизнес-ассоциаций – Американской торговой палаты в Украине, Европейской Бизнес Ассоциации, Ассоциации IT Ukraine и Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций, а также народные депутаты презентовали альтернативный законопроект (№4303-2) относительно внедрения в Украине виртуальной свободной экономической зоны для IT-компаний "Дія.City".

Презентация состоялась в пресс-центре УНИАН, сообщает издание. Народный депутат Кира Рудик сообщила, что альтернативный законопроект уже зарегистрирован в Раде. По ее словам, альтернативный законопроект учитывает 3 ключевых пункта, необходимых для эффективной деятельности IT-компаний: замена жесткой роли регулятора (Минцифры) на простые и понятные правила входа и выхода в/из правового режима; каждое объединение внутри "Дія.City" должно быть добровольным и не может быть прописанным в законе; сохранение существующих отношений IT-компаний со своими контракторами, которые не могут быть определены как трудовые.

"18 ноября я вместе с членами 5 парламентских фракций зарегистрировали законопроект 4303-2 как альтернативный законопроект к так называемому основному о "Дія.City". Шаги, которые мы предлагаем, предусматривают сохранение существующей системы взаимодействия государства и IT-компаний, ее улучшение для того, чтобы отрасль и компании могли развиваться и ничего не мешало шагам навстречу друг другу", - сказала она.

Также народный депутат Андрей Николаенко заявил, что предложенные Минцифры налоговые изменения могут разрушить существующую систему, которая доказала свою эффективность.

"Мы уже видим, что те ограничения, которые планируется наложить на взаимоотношения участников-компаний "Дія.City" с ФОПами, которые сегодня составляют 60-70% наемной рабочей силы в IT-компаниях, ставят эти взаимоотношения под определенную угрозу", – сказал он.

Руководитель направления "Информационные технологии" Американской торговой палаты в Украине Галина Исакив подчеркнула, что альтернативный законопроект учитывает факторы, необходимые для полноценного развития индустрии.

"Для полноценного развития индустрии важны следующие факторы: обеспечение прозрачности и прогнозируемости правового регулирования и налоговой политики, недопущение увеличения регуляторной нагрузки в IT-индустрии, обеспечение IT-компаний надлежащим уровнем свободы их деятельности, форм организации работы и бизнес-моделей, и невмешательство государства в законную деятельность бизнеса. Все эти положения нашли свое отображение в законопроекте", - сказала она.

Менеджер комитета по информационным технологиям Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Куничак заявила, что альтернативный законопроект учитывает все рекомендации бизнеса.

"Альтернативный проект максимально концептуально приближен к положениям 4303, но нивелирует все предостережения бизнеса и содержит основные принципы эффективного развития IT-отрасли, которыми сохраняется свобода деятельности, не внедряется дополнительное регулирование, сохраняется модель сотрудничества с ФОП, обеспечивается прозрачность условий входа в режим и выхода из него", – сказала она.

Исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Константин Васюк подчеркнул, что в альтернативном законопроекте учтены все необходимые условия для эффективного развития индустрии IT.

"Это отсутствие дополнительного регулирования отрасли, свобода выбора модели сотрудничества с IT-специалистами, в том числе с ФОПами третьей группы, и обеспечение прозрачных правил входа и выхода из правового режима. Это ключевые моменты, которые могут сделать успешным проект "Дія.City", - сказал он.

Напомним, в начале ноября народные депутаты зарегистрировали законопроект №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", который предусматривает создание виртуальной свободной экономической зоны для IT-компаний со специальным правовым режимом "Дия.City".

Как писал OBOZREVATEL, согласно последним данным Госстата, сфера IT в Украине растет ежегодно на 25-30%. Для понимания масштабов – только за прошлый год украинские компании экспортировали услуг на почти 2,5 млрд долларов. Это 16% от общего экспорта услуг Украины.