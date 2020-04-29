Бизнес бунтовал против карантина: как это было. Фото и видео
В Киеве под Кабинетом министров продолжается акция протеста представителей малого и среднего бизнеса. Люди требуют с 1 мая отменить карантин и разрешить им работать.
Об этом с места событий сообщил журналист OBOZREVATEL. По его словам, к 12 часам дня ситуация успокоилась (утром были стычки с полицией). Большинство собравшихся – владельцы кофеен и различных МАФов.
Кабмин на заседании разрешил работу продовольственных и аграрных рынков, которые могут выполнить санитарные нормы и которые были закрыты на карантин. В частности, работа рынков будет регламентироваться четкими санитарными нормами.
На 13.00 запланировано заседание Кабмина. Предприниматели надеются, что правительство отменит или ослабит карантинные ограничения.
"Мы все с вами есть государство Украина. Мы, а не они в их кабинетах – коррупционеры, которые засели и живут за наш с вами счет. Мы есть бюджет Украины, потому что мы его ежедневно пополняем!", – заявили в громкоговоритель предприниматели.
"Люди ожидают заседания. Между ними раздаются призывы объединиться и идти в суды и оспаривать постановление Кабмина №211, потому что, по их словам, есть надежда, что тогда правительство будет вынуждено компенсировать убытки малому и среднему бизнесу", – сообщил журналист OBOZREVATEL.
Перед Кабмином людей относительно немного – несколько сотен, и около 50 автомобилей. "Машины припаркованы у обочины и движение только частично ограничено", – уточнил журналист.
За несоблюдение дистанции полиция никого не штрафует. Только просит не нарушать общественный порядок.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты засняли, как в заведение "Велюр", которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.
Депутат "Слуги народа" Николай Тищенко опроверг информацию о том, что его элитный ресторан "Велюр" работает вопреки введенному в Украине карантину. На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.
В Черновцах во вторник, 28 апреля, возобновилась работа продуктовых рынков – несмотря на карантин, который продолжается по всей Украине. Разрешение дал исполком горсовета Черновцов после акции протеста местных предпринимателей.
Под Кабмином утром в среду, 29 апреля, началась акция протеста предпринимателей. Они требуют отменить карантин с 1 мая.