Бизнес бунтует против карантина: что происходит под Кабмином сейчас. Фото и видео

В Киеве под Кабинетом министров продолжается акция протеста представителей малого и среднего бизнеса. Люди требуют с 1 мая отменить карантин и разрешить им работать.

Об этом с места событий сообщил журналист OBOZREVATEL. По его словам, к 12 часам дня ситуация успокоилась (утром были стычки с полицией). Большинство собравшихся – владельцы кофеен и различных МАФов.

Протест против карантина

На 13.00 запланировано заседание Кабмина. Предприниматели надеются, что правительство отменит или ослабит карантинные ограничения.

"Мы все с вами есть государство Украина. Мы, а не они в их кабинетах – коррупционеры, которые засели и живут за наш с вами счет. Мы есть бюджет Украины, потому, что мы его ежедневно пополняем!", – заявили в громкоговоритель предприниматели.

Протест предпринимателей против карантина

Протест предпринимателей против карантина

"Люди ожидают заседания. Между ними раздаются призывы объединиться и идти в суды и оспаривать постановление Кабмина №211, потому что, по их словам, есть надежда, что тогда правительство будет вынуждено компенсировать убытки малому и среднему бизнесу", – сообщил журналист OBOZREVATEL.

Перед Кабмином людей относительно немного – несколько сотен, и около 50 автомобилей. "Машины припаркованы у обочины и движение только частично ограничено", – уточнил журналист.

Протест предпринимателей против карантина

Протест предпринимателей против карантина

Протест предпринимателей против карантина

Протест предпринимателей против карантина

Протест предпринимателей против карантина

За несоблюдение дистанции полиция никого не штрафует. Только просит не нарушать общественный порядок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты засняли, как в заведение "Велюр", которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.

Депутат "Слуги народа" Николай Тищенко опроверг информацию о том, что его элитный ресторан "Велюр" работает вопреки введенному в Украине карантину. На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.

В Черновцах во вторник, 28 апреля, возобновилась работа продуктовых рынков – несмотря на карантин, который продолжается по всей Украине. Разрешение дал исполком горсовета Черновцов после акции протеста местных предпринимателей.

Под Кабмином утром в среду, 29 апреля, началась акция протеста предпринимателей. Они требуют отменить карантин с 1 мая.

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