Главная Новости
29 апреля • обновлено в 13:18
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Бизнес бунтует против карантина: что происходит под Кабмином сейчас. Фото и видео

2.6т
Читать материал на украинском

В Киеве под Кабинетом министров продолжается акция протеста представителей малого и среднего бизнеса. Люди требуют с 1 мая отменить карантин и разрешить им работать.

Об этом с места событий сообщил журналист OBOZREVATEL. По его словам, к 12 часам дня ситуация успокоилась (утром были стычки с полицией). Большинство собравшихся – владельцы кофеен и различных МАФов.

Протест против карантина

Протест против карантина

На 13.00 запланировано заседание Кабмина. Предприниматели надеются, что правительство отменит или ослабит карантинные ограничения.

"Мы все с вами есть государство Украина. Мы, а не они в их кабинетах – коррупционеры, которые засели и живут за наш с вами счет. Мы есть бюджет Украины, потому, что мы его ежедневно пополняем!", – заявили в громкоговоритель предприниматели.

Протест предпринимателей против карантина

Протест предпринимателей против карантина

Протест предпринимателей против карантина

Протест предпринимателей против карантина

"Люди ожидают заседания. Между ними раздаются призывы объединиться и идти в суды и оспаривать постановление Кабмина №211, потому что, по их словам, есть надежда, что тогда правительство будет вынуждено компенсировать убытки малому и среднему бизнесу", – сообщил журналист OBOZREVATEL.

Перед Кабмином людей относительно немного – несколько сотен, и около 50 автомобилей. "Машины припаркованы у обочины и движение только частично ограничено", – уточнил журналист.

Протест предпринимателей против карантина

Протест предпринимателей против карантина

Протест предпринимателей против карантина

Протест предпринимателей против карантина

Протест предпринимателей против карантина

Протест предпринимателей против карантина

Протест предпринимателей против карантина

Протест предпринимателей против карантина

Протест предпринимателей против карантина

Протест предпринимателей против карантина

За несоблюдение дистанции полиция никого не штрафует. Только просит не нарушать общественный порядок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты засняли, как в заведение "Велюр", которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.

Депутат "Слуги народа" Николай Тищенко опроверг информацию о том, что его элитный ресторан "Велюр" работает вопреки введенному в Украине карантину. На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.

В Черновцах во вторник, 28 апреля, возобновилась работа продуктовых рынков – несмотря на карантин, который продолжается по всей Украине. Разрешение дал исполком горсовета Черновцов после акции протеста местных предпринимателей.

Под Кабмином утром в среду, 29 апреля, началась акция протеста предпринимателей. Они требуют отменить карантин с 1 мая.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Работа в Украине
Место
Украина
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
1
3
Смешно
6
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
А когда гос пepeвopoт мутили в 2014, дyпoю думали?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
Пoлицaи применили силoвой paзгон мирных граждан. А ведь за это стоял мaйдан и лживый peжим строит им мyзей мaйдaна за coтни миллионoв, забирая эти средства на закупку масок пенсионepам? При этом, когда к пpeЗЕдентy 2 дня назад пришли бaндep.-oвцы без масoк в нарушении карантина и запугивали бaндy клoyнoв, т.е. власть, то пoлицaев и кapaтeльнoй oпepaции не было почему-то. Гнycный кoлoниaльный peжим, где пpиближенным пpaво на oбoгащение, а украинскому нapoду - обязанность yмеpeть.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Коскин Александр
Коскин Александр
Как ни крути,а государство Украина разваливается по швам.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9866.

    Вылечились: 1103. Умерли: 250.

  • В мире заболели уже более 3,1 миллиона человек, погибли – почти 220 тысяч.

  • Врачи назвали простой способ профилактики коронавируса: хватит 10 минут.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

  • В МОЗ рассказали, кто из украинцев чаще умирает от коронавируса.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги