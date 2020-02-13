Биткоину "закрутят гайки": в США разрабатывают новые правила для цифровых валют

Министерство финансов США и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) готовятся представить новые правила для регулирования криптовалют.
Об этом в ходе своего выступления в Конгрессе США заявил глава минфина Стивен Мнучин, пишет ForkLog. "Он не раскрыл подробности ведущейся работы, однако отметил, что ведомства тратят много времени на вопрос криптовалют и тесно сотрудничают с другими регуляторами", – сообщает издание.
При этом Мнучин подчеркнул, что минфин США разделяет опасения Конгресса по поводу незаконного использования цифровых активов.
США
Как сообщал OBOZREVATEL:
Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.
При этом биткоин начал 2020 год с обвала. Среднерыночная стоимость криптовалюты 2 января упала до отметки 7 168 долларов.
В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.
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