Биткоину "закрутят гайки": в США разрабатывают новые правила для цифровых валют

Министерство финансов США и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) готовятся представить новые правила для регулирования криптовалют.

Об этом в ходе своего выступления в Конгрессе США заявил глава минфина Стивен Мнучин, пишет ForkLog. "Он не раскрыл подробности ведущейся работы, однако отметил, что ведомства тратят много времени на вопрос криптовалют и тесно сотрудничают с другими регуляторами", – сообщает издание.

При этом Мнучин подчеркнул, что минфин США разделяет опасения Конгресса по поводу незаконного использования цифровых активов.

США

Как сообщал OBOZREVATEL:

Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

При этом биткоин начал 2020 год с обвала. Среднерыночная стоимость криптовалюты 2 января упала до отметки 7 168 долларов.

В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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