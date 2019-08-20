Удивит всех: аналитики дали биткоину неожиданный прогноз

Курс биткоина продолжает падать, а его владельцы нести убытки. Во вторник, 20 августа, цировая валюта стоит $10685. Тем не менее, ей обещают скорый рост.

По данным портала CoinMarketCap, за сутки стоимость снизилась на 0,16%, а капитализация упала до $191,1 млрд.

Цена главной криптовалюты упала до показателей средины июня 2019 года, когда биткоин только начал выходить из кризисной "ямы".

Биткоин дешевеет CoinMarketCap

Снижается стоимость и других главных цифровых валют. Так, курс Ethereum за сутки снизился на 1,66%, XRP – на 3,30%, Bitcoin Cash подешевел на 1,61%, Litecoin – на 3,01%.

CoinMarketCap

При все этом криптовалюте спрогнозировали скорый рост.

"Биткоин и Ethereum в ближайшей перспективе продолжат расти, потянув за собой наверх и другие криптовалюты. Биткоин может вновь вернуться к отметке $11000, Ethereum — дорасти до $210, XRP — подняться до $0,28, а Litecoin — до $77", – считают аналитики Forex Club.

Биткоин дешевеет CNBC

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, криптовалютные эксперты прогнозируют, что курс биткоина может упасть ниже 8 000 долларов. "С учетом снижения цены и в случае ее закрытия в конце недели ниже психологической отметки в $10000 мы имеем все шансы спуститься значительно ниже – до $8000 за монету", – сообщил аналитик Максим Пархоменко в комментарии OBOZREVATEL.

Тем временем венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2023 году. Криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года, цитирует эксперта Yahoo! Finance.

Ранее председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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