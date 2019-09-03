Биткоин за сутки подорожал на $800: появился новый прогноз

Курс биткоина неожиданно вышел из "ямы", в которую попал на прошлой неделе. В понедельник, 3 сентября он резко подорожал до $10363.

Согласно данным портала CoinMarketCap, рост стоимости начался в ночь с воскресенья на понедельник. Буквально за считанные часы цена с $9600 взлетела до $9900, а затем и преодолела планку в $10 тысяч.

Сейчас курс криптовалюты колеблется в пределах $10300-10400. Рост за сутки составил более 6% (около $800), а капитализация увеличилась до $186,5 млрд.

Взрывной рост курса после обвала на прошлой неделе CoinMarketCap

Другие главные криптовалюты тоже идут вверх. Правда, выбраться из "ямы", в которую они упали на прошлой неделе, пока удалось только биткоину.

Криптовалюты идут в плюс CoinMarketCap

Эксперты по криптовалютам называют такой рост коррекционным и прогнозируют, что монеты некоторое время будут дорожать.

"По мнению финансовых скаутов, в ближайшее время на рынке продолжится коррекционный рост, несмотря на преимущественно неблагоприятные новости. В этом случае биткоин может подорожать до $10500, Ethereum - до $180, XRP - до $0,27, а Litecoin - до $68", – сообщают в ForexClub.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина уже не будет падать ниже $10000, а в перспективе может дорасти до $15000. Так считает основатель и CEO консалтинговой фирмы deVere Group Найджел Грин.

А венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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