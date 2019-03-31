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Биткоин взломали: хакеры завладели всеми активами

1.2тЧитать материал на украинском

Сингапурская криптовалютная биржа DragonEx взломана, хакеры похители средства пользователей и активы площадки.

Об этом сообщает издание Forklog. К расследованию подключены правоохранители Эстонии, Таиланда, Сингапура и Гонконга. Также представители площадки обнародовали адреса, на которые злоумышленники вывели активы, призвав другие биржи по возможности блокировать соответствующие финансовые потоки.

Биткоин взломали: хакеры завладели всеми активами

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Более запутанная ситуация сложилась вокруг платформы CoinBene, которая 25 марта закрыла ввод/вывод криптовалют, объявив о начале технических работ и обновлении кошельков. Тем не менее пользователям это показалось довольно странным, поскольку ранее о таких работах биржа не сообщала, и вскоре они обнаружили два Ethereum-адреса, с которых активно выводились средства в Maximine Coin, CoinBene Coin и других токенах стандарта ERC-20.

Официальное заявление CoinBene о полной безопасности активов многих не убедило и расследование потенциального взлома продолжилось. В результате аналитики исследовательской организации Elementus установили, что биржу покинули средства на общую сумму в $105 млн. В CoinBene же эти данные пока никак не комментируют.

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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Тема
Криптовалюты
Теги
биткоинкриптовалютакурс валют
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Pooh Vini
Pooh Vini
Еле дождались 1 апреля,что бы хуйню написать
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