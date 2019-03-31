Биткоин взломали: хакеры завладели всеми активами

Сингапурская криптовалютная биржа DragonEx взломана, хакеры похители средства пользователей и активы площадки.

Об этом сообщает издание Forklog. К расследованию подключены правоохранители Эстонии, Таиланда, Сингапура и Гонконга. Также представители площадки обнародовали адреса, на которые злоумышленники вывели активы, призвав другие биржи по возможности блокировать соответствующие финансовые потоки.

Более запутанная ситуация сложилась вокруг платформы CoinBene, которая 25 марта закрыла ввод/вывод криптовалют, объявив о начале технических работ и обновлении кошельков. Тем не менее пользователям это показалось довольно странным, поскольку ранее о таких работах биржа не сообщала, и вскоре они обнаружили два Ethereum-адреса, с которых активно выводились средства в Maximine Coin, CoinBene Coin и других токенах стандарта ERC-20.

Официальное заявление CoinBene о полной безопасности активов многих не убедило и расследование потенциального взлома продолжилось. В результате аналитики исследовательской организации Elementus установили, что биржу покинули средства на общую сумму в $105 млн. В CoinBene же эти данные пока никак не комментируют.

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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