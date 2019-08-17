Биткоин взломали: хакеры украли огромное состояние

Хакеры взломали биржи и украли криптовалюту на общую сумму в $4,3 млрд. Эта сумма была получена в результате непосредственных краж, мошенничества и нелегального похищения средств у обладателей виртуальных валют.

Об этом сообщает издание 1rre. Только за 1 квартал текущего года хакеры похитили у криптовалютных бирж $124 млн. Мошенническая схема PlusToken пользователей обманула на $2,9 млрд. Наиболее популярной криптовалютой для нелегальной деятельности стал биткоин (BTC). Он служит для продажи незаконных и запрещенных товаров. При этом, на рынках остаются популярными и иные криптовалюты, включая Ether и Litecoin. BTC использовали в 76% случаев нелегальных сделок.

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ООН сообщает, что КНДР в текущем году смогла заработать $2 млрд, благодаря взлому банков и бирж. Подобные факты хищения оказывают негативное влияние на курс криптовалют. Пока цена биткоина немного превышает $10 тыс. а показатель общей капитализации доходит до $190 млрд.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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