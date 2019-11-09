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9 ноября • обновлено в 13:04
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Биткоин взломали: хакеры обанкротили вкладчиков

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Только с начала года хакеры семь раз взламывали биржи. На днях пострадала вьетнамскую VinDAX, потери составили $500 тысяч. С площадки вывели средства в 23 цифровых активах.

Об этом сообщает The Block. Взлом и сумму ущерба подтвердил администратор Telegram-канала биржи. По его словам, инцидент произошел три дня назад. Вьетнамская биржа в основном занимается продажей токенов малоизвестных проектов через свою IEO-платформу Launchpad. В настоящее время на ней проходит токенсейл блокчейн-проекта MyFie.

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VinDAX стала уже седьмой взломанной криптовалютной биржей в этом году, а совокупный ущерб от атак превысил $105 млн.

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

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Тема
Криптовалюты
Теги
криптовалюта биткоин
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Pollak John
Pollak John
и никто отвечать за это не будет ) Лохов развели на ворованное бабло )
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