Биткоин взломали: хакеры обанкротили вкладчиков

Только с начала года хакеры семь раз взламывали биржи. На днях пострадала вьетнамскую VinDAX, потери составили $500 тысяч. С площадки вывели средства в 23 цифровых активах.

Об этом сообщает The Block. Взлом и сумму ущерба подтвердил администратор Telegram-канала биржи. По его словам, инцидент произошел три дня назад. Вьетнамская биржа в основном занимается продажей токенов малоизвестных проектов через свою IEO-платформу Launchpad. В настоящее время на ней проходит токенсейл блокчейн-проекта MyFie.

Капитализация биткоина упала до 167,5 млрд долларов

VinDAX стала уже седьмой взломанной криптовалютной биржей в этом году, а совокупный ущерб от атак превысил $105 млн.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Курс биткоина в среду, 25 сентября, обвалился до $8400. Это самый низкий показатель с июня 2019 года, когда криптовалюта начала восстанавливаться после рекордного обвала в 2018 году.

В пятницу, 27 сентября, произошел очередной обвал – курс рухнул до $8090. Появился прогноз, что цена криптовалюты может упасть до $6000.

Курс биткоина в понедельник, 30 сентября, рухнул ниже психологического уровня в $8000. Тогда криптовалюта стоила около $7840.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует легализировать криптовалюту в Украине.

Курс биткоина в ночь с пятницы на субботу, 26 октября, совершил невероятный скачок почти на 30%, поднявшись до $9600.

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