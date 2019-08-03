Биткоин взломали: хакеры нанесли мощный удар по криптовалюте

Хакерам удалось взломать одну из крупнейших бирж с помощью вирусов и фишинга. Ущерб от работы злоумышленников составил 7000 биткоинов. Согласно данным Лондонской аналитической компании Coinfirm, хакеры перевели монеты на 7 разных цифровых адресов.

За январь, февраль и март 2019 года объем похищенных средств составил $1,2 млрд, сообщает Fainaidea. За весь 2018 год было украдено всего на 30 % больше этой суммы. В обнаружении угроз и предотвращении хищений не помогают ни сервисы отслеживания движения криптовалюты, ни возможности определения личности и местонахождения владельцев кошельков. О хакерах до сих пор нет никакой информации.

Чтобы обналичить биткоины традиционной валютой, злоумышленникам придется провести монеты через обменники. Для этого владелец кошелька должен иметь именной счет, открытие которого требует подтверждения личности. Однако, по заявлению директора по информационным технологиям Confirm, и эти преграды опытные хакеры могут обойти.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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