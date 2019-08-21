Биткоин взломали: аналитик рассказал о последствиях хакерской атаки

В 2019 году мошенники смогли украсть у пользователей и криптовалютных компаний более $4,3 млрд. Несмотря на это, стоимость криптовалюты растет.

Об этом OBOZREVATEL рассказал руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 19 августа, растут в цене, несмотря на результаты исследования компании CipherTrace, которые показывают, что в 2019 году мошенники смогли украсть у пользователей и криптовалютных компаний более $4,3 млрд", – отмечает эксперт.

Капитализация биткоина выросла до 203,7 млрд долларов

По прогнозам аналитиков, криптовалюты в ближайшее время продолжат расти, несмотря на новостной негатив. Биткоин может подняться до 10500 долларов, Ethereum – до 200 долларов, XRP – до 0,29 доллара, Litecoin – до 80 долларов.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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