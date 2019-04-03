Биткоин взлетит: аналитик назвал новую цену 

Биткоин после рекордного за полгода роста достигнет очередной отметки в $6 тыс.

Об этом со ссылкой на главу инвестиционной компании BKCM LLC Брайана Келли сообщает издание Forklog. "Все индикаторы, будь то фундаментальный, технический или количественный анализ, говорят о том, что как минимум происходит формирование дна. В этом движении интересно то, что оно происходит на фоне улучшения фундаментальных показателей и более позитивного настроения со стороны институциональных инвесторов", – сказал Келли.

В феврале Брайан Келли заявил, что биткоин остается недооцененным как минимум на 50%, и по его словам, именно институциональные клиенты являются фундаментом для роста биткоина.

"Даже очень состоятельные лица и семейные инвестиционные фирмы начинают проявлять интерес. Есть несколько крупных брокерских компаний, которые запускают кастодиальные решения. Так что за кулисами происходит достаточно многое", – добавил Келли.

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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