Биткоин внезапно упал: аналитик спрогнозировал новый курс 

Курсы наиболее ликвидных криптовалют 18 марта значительно снизились. Так, всего за один день биткоин опустился ниже $4 тыс., хотя днем ранее продавался за $4.2 тыс.

Как сообщили OBOZREVATEL аналитики Forex Club, Ethereum подешевел на 0,66% до $137,3, с капитализацией $14,7 млрд. XRP потерял 1,59% до $0,315, при капитализации $13,1 млрд. Litecoin снизился на 2,1% до $59,06, с капитализацией $3,7 млрд.

"На рынке сформировался сильный нисходящий тренд: Bitcoin в ближайшей перспективе может снизиться до $3900, Ethereum – до $135, XRP – до $0,30, а Litecoin – до $58", – прогнозируют в Forex Club.

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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