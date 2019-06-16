Биткоин вернулся? Аналитики озвучили новый курс криптовалюты

Цена биткоина пересекла отметку в $8 тыс. и в ближайшее время сможет пробить новый рекорд в $10 тыс.

Об этом со ссылкой на аналитиков рынка сообщает издание "1К". Новым психологическим рубежом для лидера рынка является рубеж в $10 тыс., пересечь который он должен в июле текущего года. Один из сторонников вышеупомянутого сценария, аналитик и трейдер под ником Cred, уверен, что как только сопротивление будет сломлено, мы станем свидетелями уверенного роста биткоина в течение как минимум ближайшего месяца.

Однако существует и другая точка зрения. Трейдер Джош Ольшевич считает, что BTC не сможет справиться с сопротивлением, что спровоцирует падение стоимости актива до $6400.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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