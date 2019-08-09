Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Биткоин ушел в минус: владельцы забили тревогу из-за убытков

568 Читать материал на украинском

Курс биткоина конец рабочей недели завершил падением до $11800. Так само убытки в пятницу, 9 августа, подсчитывают и владельцы других основных криптовалют.

По данным информационного агрегатора CoinMarketCap, стоимость главной цифровой "монеты" за сутки снизилась на 0,12%,а общая капитализация упала на $2 млрд – до $210 млрд.

Цифровые валюты дешевеют

Цифровые валюты дешевеют

CoinMarketCap

Другие цифровые валюты потеряли еще больше. Курс Ethereum снизился на 5,54%, XRP – на 2,48%, Bitcoin Cash потерял 4,52%, а Litecoin – 3,82%.

Новости
Курс биткоина за неделю вырос на $2000: сколько стоит

Биткоин к концу недели теряет стоимость

Биткоин к концу недели теряет стоимость

Bits.media

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Криптовалюты" на OBOZREVATEL.

Тема
Криптовалюты
Теги
биткоин криптовалюта курс валют
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...