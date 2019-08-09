Биткоин ушел в минус: владельцы забили тревогу из-за убытков

Курс биткоина конец рабочей недели завершил падением до $11800. Так само убытки в пятницу, 9 августа, подсчитывают и владельцы других основных криптовалют.

По данным информационного агрегатора CoinMarketCap, стоимость главной цифровой "монеты" за сутки снизилась на 0,12%,а общая капитализация упала на $2 млрд – до $210 млрд.

Цифровые валюты дешевеют CoinMarketCap

Другие цифровые валюты потеряли еще больше. Курс Ethereum снизился на 5,54%, XRP – на 2,48%, Bitcoin Cash потерял 4,52%, а Litecoin – 3,82%.

Биткоин к концу недели теряет стоимость Bits.media

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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