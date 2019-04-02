Биткоин взлетел в цене на 500 долларов: в чем причина

Среднерыночная стоимость биткоина во вторник, 2 апреля, выросла до 4661 доллара.

За сутки цифровая монета подорожала на 12,8%, или около 500 долларов, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Рост популярной криптовалюты произошел на фоне возвращения крупных игроков на рынок.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 5,3-8,9%.

Курс биткоина CoinMarketCap

В частности, курс Ethereum вырос на 5,3%, до 149,8 доллара; Ripple – на 5,2%, до 0,3 доллара; Litecoin – на 8,9%, до 66,2 доллара; Bitcoin Саsh – на 6,9%, до 180,3 доллара.

В итоге капитализация биткоина выросла до 82,1 млрд долларов, Ethereum – до 15,8 млрд долларов, Ripple – до 13,6 млрд долларов, Litecoin – до 4 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 3,1 млрд долларов.

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 2000 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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