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30 сентября • обновлено в 11:14
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Биткоин рухнул: на рынке криптовалют произошел неожиданный поворот

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Курс биткоина в понедельник, 30 сентября, рухнул ниже психологического уровня в $8000. Сейчас криптовалюта стоит около $7840.

По данным портала CoinMarketCap, за сутки цена снизилась на 4%, а за выходные главная криптовалюта подешевела на $418. При этом капитализация (общая стоимость всех биткоинов) упала с $148,4 млрд до $140,9.

То есть, убытки владельцев за несколько дней составили почти 8 млрд долларов.

Стремительное падение привело к тому, что доминирование биткоина (его доля среди прочих криптовалют) всего за месяц (с конца августа) упало с 90% до 67,5%.

Биткоин рухнул: на рынке криптовалют произошел неожиданный поворот

Другие цифровые валюты тоже стремительно дешевеют. На сайте CoinMarketCap красным цветом ("теряют стоимость") отмечены 97 из 100 самых главных монет.

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В первой десятке кроме биткоина сильнее всего подешевели:

  • Binance Coin – на -4,64%;

  • Bitcoin Cash – на -3,24%;

  • Bitcoin SV – на -3,25%.

Биткоин рухнул: на рынке криптовалют произошел неожиданный поворот

Как заявили в комментарии OBOZREVATEL аналитики ForexClub, курс биткоина и других криптовалют и дальше будет падать.

"По прогнозам аналитиков, рынок в ближайшее время продолжит снижение на фоне нисходящего тренда: Bitcoin может подешеветь до $7700, Ethereum – до $165, XRP – до $0,23, Litecoin – до $52", – сказано в прогнозе.

Биткоин рухнул: на рынке криптовалют произошел неожиданный поворот

Hype.ru

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
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