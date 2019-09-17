Биткоин принес владельцам рекордные убытки: что будет с курсом

Курс биткоина во вторник, 17 сентября, составляет $10223. За сутки он снизился на 1%.

Общая капитализация виртуальной валюты упала до $183,4 млрд. Это на $3,5 млрд меньше, чем было днем ранее. При этом криптовалюта остается главной среди других – по данным портала CoinMarketCap, на нее приходится 69% стоимости всех монет.

CoinMarketCap

А вот владельцы других цифровых валют сейчас получают прибыль. Так, среди первой двадцатки самых популярных монет цена 17 заметно выросла. В частности, второй по популярности Ethereum взлетел на 3,79%, а идущий за ним XRP поднялся на 3,08%.

CoinMarketCap

Эксперты по криптовалютам рост Ethereum объясняют позитивной для этой монеты новость о том, что процессинг BitPay добавит поддержку Ethereum в ближайшие недели. "Его пользователи смогут как принимать монету в качестве оплаты, так и хранить в кошельке", – объясняется в обзоре на ForexClub.

Но, по их данным, пока не понятно, как рынок цифровых валют будет вести себя в ближайшее время.

"Биткоин может подешеветь до $10100, XRP - до $0,25, а Ethereum наоборот – подорожать до $200, Litecoin – до $73", – сказано в прогнозе.

Курс биткоина упал bloomchain.ru

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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