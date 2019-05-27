Биткоин побил рекорд и взлетит до новой отметки: стоит ли покупать 

Курс биткоина 27 мая достиг рекордной за 12 месяцев отметки и пробил $9 тыс. Уже в ближайшее время криптовалюта может подорожать до $10,6 тыс.

Как сообщает издание Forklog, длинные операции значительно превышают короткие. Это, скорее всего, связано со стремлением рыночной толпы запрыгнуть "в последний вагон" уходящего поезда. Оптимистичный настрой сейчас доминирует среди большинства трейдеров. Известный аналитик Питер Брандт прогнозирует, что биткоин вскоре преодолеет отметку $10 000. Основной краткосрочной целью дальнейшего роста BTC является отметка $10 615, а промежуточной – $9321.

Курс биткоина

Схожую точку зрения высказал другой аналитик и инвестор Galaxy. Он заявил, что вероятность достижения отметки в $10 000 сейчас составляет примерно 60%. Однако самый агрессивный рост в течение ближайших двух недель покажут альткоины, которые вместе с BTC вступили в новую фазу роста, считает эксперт.Как уточняет сервис Whale Alert, между неизвестными криптокошельками состоялся перевод 15 000 биткоинов на сумму около $120 млн. Этот перевод по времени совпал с резким ростом курса.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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