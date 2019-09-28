Биткоин может лопнуть: аналитики озвучили прогноз

За последнюю неделю виртуальная монета биткоин подешевела на 20% и опустилась до уровня 7577 долларов, - самый низкий показатель с июня 2019 года. Некоторые эксперты считают, что первая криптовалюта рискует упасть до отметки в 4000 долларов

Об этом сообщает издание logincasino. Аналитики назвали множество причин, по которым биткоин потерял около 20% своей стоимости. Например, слабый прием первых фьючерсных контрактов на биткоины, которые были предложены платформой Bakkt компании Intercontinental Exchange Inc.

NewsBTC

Другие видят причину в том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США откладывает принятие решения о биткоине. Также говорят, что истечение сроков фьючерсных контрактов CME, которое должно состояться на этой неделе, вызывает волатильность рынка.

Поскольку объемы этих контрактов были на этой неделе особенно высокими, закрытие текущего месяца может быть крайне волатильным, пишет старший аналитик рынка торговой платформы eToro Мати Гринспен в примечании по контрактам CME.

В свою очередь, аналитик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт считает, что биткоин-ETF вряд ли появится на американских биржах в 2019 году.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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