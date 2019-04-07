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Биткоин массово начали скупать: курс взлетел 

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Курс биткоина пробил рекордную в этом году отметку $5,1 тыс., а число контрактов выросло на 950%.

Об этом сообщает издание Forklog. Так, с начала апреля объем торгов биткоин-фьючерсами на крупнейшей бирже деривативов CME вырос на 950%. Так, 1 апреля объем торгов фьючерсами составлял 2162 контракта, а уже 4 апреля этот показатель достиг отметки 22 542.

Предыдущий рекорд на CME был зафиксирован 19 февраля — тогда объем торгов биткоин-фьючерсами составил 18,3 тысячи контрактов. Трейдер и криптоаналитик Джош Рейджер предположил, что фаза накопления биткоина продлится до середины июля, затем последует уверенный рост цены.

Биткоин массово начали скупать: курс взлетел 

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Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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Тема
Криптовалюты
Теги
биткоинкриптовалютакурс валют
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