Биткоин лучше доллара: знаменитый математик сделал громкое заявление 

В долгосрочной перспективе биткоин может быть надежнее доллара. При этом определить, какой будет валюта будущего, должны не только Центральные банки, но все участники финансового рынка.

С таким заявлением выступил известный математик, американский трейдер Нассим Николас Талеб, сообщает Forklog. "Главная задача биткоина — напугать банкиров. В долгосрочной перспективе я предпочту держать биткоин, а не американский доллар, но между криптовалютами и золотом я выберу последнее. Зачем мне какой-то кусок кода? Золото подвержено эффекту Линди и будет существовать еще долгое время", — сказал Талеб.

Курс биткоина

Он убежден, что после финансового кризиса 2008 года центробанки так и не осознали суть проблемы, постоянно увеличивая государственный долг, а бюрократическая система не учится, поскольку люди в ней принимают решения, не беря на себя никаких рисков.

"Распределенные системы — антихрупкие. Все мы [в США] должны решать, какой должна быть валюта, а не только ФРС, представители которой не несут никаких рисков. Появление криптовалют освежило ситуацию и центробанки осознали, что необходимо с ними конкурировать. В этом контексте это позитивное явление, поскольку оно оказывает давление на ФРС", — подчеркнул Талеб.

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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