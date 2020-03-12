Торги американских бирж закрылись крупнейшим за более 30 лет падением на 7,9-9,3 %, после того, как США запретили въезд из Европы из-за распространения коронавируса.

Данные торгов свидетельствуют о том, что во время закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 9,33% (до 21355,73 пункта), а после официального закрытия еще больше – до 9,99% (до 23552,27 пункта).

Также индекс NASDAQ опустился на 7,85% (до 7327,453 пункта), а S&P 500 - на 4,54% (до 2510,48 пункта).

Это произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в США людей из Европы.

Такое падение стало крупнейшим со времен "черного подедельника" в 1987 году. Тогда произошло самое большое падение индекса Dow Jones за всю его историю – на 22,6%. Те события затронули не только США, но и весь мир.

Как сообщал OBOZREVATEL, США закрыли въезд для лиц из Европы из-за коронавируса, который сейчас больше всего распространяется в европейских странах. Ограничения введены на 30 дней.

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