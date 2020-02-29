Билл Гейтс за неделю потерял $10 млрд: коронавирус разорил богатейших людей мира

Снижение биржевых индексов из-за коронавирусу по всему миру привело к тому, что за последнюю неделю 500 богатейших человек планеты потеряли $444 млрд. Самые большие потери были у основателя Amazon Джеффа Безоса — $11,9 млрд. $10 млрд потерял глава Microsoft Билл Гейтс, $9 млрд — глава LVMH Бернар Арно.

Об этом сообщает агентство Bloomberg на основе своих вычислений. Убытки значительно превысили все доходы с начала этого года. Среди тех, кто не входит в первую десятку, наибольшие потери зафиксированы у Илона Маска. Он лишился $9 млрд из-за падения акций Tesla.

Bloomberg указывает, что в минусе оказались 80% богатейших людей планеты. Большинство их потерь связано с распространением в мире коронавируса и опасениями экономического спада из-за ситуации в Китае. Напрямую проблемы коснулись руководителя Carnival Corp. Мики Арисона. Именно его компании принадлежит круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого жертвами вируса стали пять человек. Только за последнюю неделю он лишился $1 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее нефть заметно дешевела на новостях о распространении эпидемии коронавируса в Китае.

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

Эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

В частности, аналитики Goldman Sachs Group понизили свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году почти вдвое. Прогноз цен на нефть в первом квартале был снижен на 16%.

По оценкам экспертов, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года.

В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

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