Билеты на поезда в Украине будут дорожать: у Омеляна сообщили подробности

В Украине пассажирские ж/д перевозки убыточные и до тех пор, пока сферу не реформируют, цены будут поэтапно расти. Индексировать стоимость планируют ежегодно.

Об этом в эфире ObozTV рассказал замминистра инфраструктуры Виктор Довгань. С конца мая билеты подорожали на 12%, а в июне и еще на 6%, второй этап ожидается уже в октябре. Всего за этот год подорожание составит 25%. Главная причина – перевозки по действующим ценам убыточные.

"Укрзализниця" вынуждена компенсировать убытки в пассажирских перевозках за счет бизнеса, повышая цены на грузовые перевозки. Окупают себя, рассказал Довгань, только "Интерсити", все остальные направления приходится субсидировать. "Это большая системная проблема. Тарифы убыточные, они абсолютно не отвечает рынку. Единственное, что прибыльное – "Интерсити". Вся пассажирка убыточная", - поясняет чиновник.

В результате у "Укрзализници" нет средств на покупку новых пассажирских составов, и украинцы ездят на морально и технически устаревших поездах. Для примера, если около 180-200 млн грн инвестировать в одесское направление, то украинцы из Киева смогут добираться в Одессу за 5,5 часа, вместе 7 часов.

"Без структурных реформ мы каждый год будем индексировать цены. Нужны реформы, новое законодательное регулирование, новый закон о железнодорожном транспорте, разделить на пассажирские, грузовые, инфраструктурные, инвестиции в электрические локомотивы", - пояснил замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в УЗ рассказали, когда намерены повысить тарифы на пассажирские перевозки в Украине.