Безработица в Украине преодолела психологическую отметку

Количество официально зарегистрированных безработных в Украине перевалило за полмиллиона. По состоянию на 26 мая оно выросло до 506 тыс. людей.

За минувшую неделю эта цифра выросла на 19,6 тыс. человек, сообщил "Интерфакс-Украина". А с начала карантина, то есть с 12 марта, зарегистрировалось 236 тыс. безработных, что почти вдвое больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

Безработица в Украине

"За последнюю неделю регистрация безработных несколько сократилась. Так, если в начале мая ежедневно в службе занятости регистрировалось от 5 до 7 тысяч человек, то за последнюю неделю – от 3 до 4 тысяч", – сказали агентству в службе занятости Украины.

Год назад на 26 мая количество безработных было почти на 67%, или на 202 тыс. меньше, добавили в службе.

При этом начата выплата помощи по безработице с начала карантина 179,7 тысяч граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

В Украине 35% работодателей собираются сокращать зарплаты сотрудников в ближайшие 1-2 месяца, а 15% компаний уже приняли решение сократить продолжительность рабочего дня.

В Украине из-за карантина и экономического кризиса количество вакансий сократилось на 55%, на одно рабочее место в среднем претендует 10 человек, а большинство предложений – в сельском хозяйстве и на зарплату в 7 тыс. грн.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!