Без Украины не обойдутся: экономист уличил Россию во лжи

Россия даже после запуска газопровода "Северный поток-2" не сможет отказаться от поставок газа в Евросоюз через украинскую газотранспортную систему.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экономист Евгений Невмержицкий, комментируя переговоры Украины и РФ относительно транзита российского газа.

"Россия ведет себя с позиции силы, но у Украины есть определенные козыри, которые она может использовать. Конечно, самой России невыгодна остановка отношений с Украиной, потому что это ее деньги – российский газ идет через территорию Украины и это с коммерческой точки зрения выгодно", – подчеркнул эксперт.

По его словам, "всему миру видно, что Россия использует газ как элемент давления и шантажа".

"Я не думаю, что это выгодно самой России, но такие уж у нас соседи, так происходит исторически. Украина имеет все основания отстаивать свои права и учитывать то, что непрагматично с точки зрения России останавливать поставки газа", – считает он.

"Объема газа, который будет идти у России через "Северный поток-2", не хватит. Транзит через Украину с экономической точки зрения невыгодно останавливать. Это будет означать, что Россия будет действовать против своих собственных интересов", – заявил Невмержицкий.

Экономист прокомментировал заявления российских экспертов, которые называют украинскую газовую трубу "ржавым металлоломом".

"Украинская ГТС выполняет свои функции. Особой инновационности здесь не требуется. Транспортировка газа сейчас обеспечивается", – подчеркнул он.

"Для России шантаж при помощи энергоносителей не является прагматичным. Ее собственная экономика страдает от такого подхода. Они должны продавать газ. Если они сами препятствуют транспортировке, уменьшаются поставки газа в Европу и они получают меньше средств", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL,

В Брюсселе (Бельгия) 21 января состоялась Трехсторонняя встреча по газовым вопросам между представителями России, Украины и Еврокомиссии. Ключевым вопросом стала перспектива продления транзита российского газа в Европу через Украину после 2019 года с момента окончания текущего контракта.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допустил прекращение "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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