В Украине из-за коронавируса подорожали продукты: что нельзя покупать

В Украине ввели жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Во многих областях объявлена чрезвычайная ситуация, в Киеве остановлено движение общественного транспорта. Украинцы также стали готовиться к карантину, в магазинах выстраиваются очереди, полки с продуктами быстро пустеют. Люди сметают крупы, соль, муку, консервы, пустеют даже полки с алкоголем.

Соцсети продолжают облетать фото в пустыми полками в магазинах и длинными очередями у касс в супермаркетах.

Как справляются магазины с ажиотажем и ждать ли дефицита товаров – читайте в OBOZREVATEL.

Длинные очереди и пустые полки

Несмотря на то, что продуктовые магазины в украинских городах работают в обычном режиме, а президент Украины Владимир Зеленский распорядился организовать бесперебойную доставку продуктов в супермаркеты, украинцы массово поддались панике и начали сметать с полок магазинов крупы, подсолнечное масло, консервы и другие товары.

В Украине скупают продукты из-за коронавируса Telegram-канал "Харьков 1654"

Telegram-канал "Харьков 1654"

Фото пустых полок с магазинов облетели соцсети, что еще больше усилило панические настроения населения.

РБК-Украина

РБК-Украина

Telegram-канал "Харьков 1654"

При этом наибольший ажиотаж наблюдается в крупных супермаркетах страны, так как там представлен более широкий ассортимент товаров. В небольших маркетах, как говорят украинцы, большого скопления людей и очередей нет.

В магазинах говорят, что дефицита продуктов нет

Украинские торговые сети призывают украинцев не паниковать и заверяют, что продуктов хватает. В первые дни карантина супермаркеты не были подготовлены к такому ажиотажу, поэтому действительно можно было наблюдать отсутствие того или иного товара. Сейчас ситуация стабилизируется, и торговые сети пополняют запасы согласно спросу населения.

Некоторые даже нашли свой метод борьбы с паникерами. Например, компания "АТБ-Маркет" объявила о введении новых мер, которые должны обеспечить стабильную деятельность сети, а также наличие в достаточном количестве ассортиментных позиций на полках магазинов.

"Чтобы защитить покупателей сети от действий спекулянтов и паникеров, компания объявила о введении с 18 марта ограничений на продажу товаров в одни руки, которые позволят избежать нехватки товаров в отдельных магазинах сети из-за ажиотажного спроса", – пишет пресс-служба компании.

В частности, вода, пиво и напитки в пластиковых бутылках будут отпускаться в количестве не более 12 единиц в одни руки. Все остальные товары – не более 5 штук в одни руки.

АТБ

Там также заверили украинцев в том, что вся сеть магазинов располагает достаточными товарными запасами, чтобы оперативно пополнять полки, каким бы большим ни был спрос на те или иные продукты — гречку, рис, макароны, консервы, сахар и т.п.

Кроме того, сеть намерена увеличить товарные запасы, особенно тех продуктов, которые пользуются повышенным спросом.

В департаменте корпоративных коммуникаций группы компаний Fozzy также заверили, что товаров на складах хватает, их стараются оперативно отгружать и выставлять на полках магазинов.

"У нас есть специальная система, которая рассчитывает, что и сколько нужно приобрести. Мы пока не считали на сколько увеличились закупки, у нас сейчас одна задача – чтобы товары были, и это круглосуточный процесс. Самое главное, что продукты есть на складе, и поставки продолжаются. В регионах также стабильная ситуация", – рассказала в комментарии OBOZREVATEL руководитель департамента корпоративных коммуникаций Нина Мищенко.

Она также отметила, что никаких ограничений по продаже товара в одни руки в компании вводить не намерены. Единственные изменения, которые коснулись сети магазинов – график работы. Из-за перебоев в работе общественного транспорта почти 180 супермаркетов "Сильпо" будут работать с 9:00 до 22:00.

"Сильпо" sq.com.ua

На таможне также отчитываются о том, что в Украину за 17 дней марта завезли на 40 тонн больше продуктов питания по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"Украина делает продуктовые запасы, а потому не нужно скупать гречку и консервы на полгода вперед", – призывают таможенники.

В связи с распространением информации о том, что из-за карантина на границе якобы не пропускают грузовики с продуктами, на таможне объяснили: "Иногда могут образовываться очереди из грузовиков на границе в связи с их тщательным санитарным контролем, но фуры с товаром курсируют между странами беспрепятственно каждый день".

Что с ценами

Какого-либо существенного подорожания на продукты питания не ожидается, но отдельные категории уже поднялись в цене.

Больше всего из-за ажиотажа подорожала гречка, вместо 25 грн за килограмм она нынче стоит 32 за кг, а то и 35 грн. Лук, чеснок и лимоны подорожали в некоторых магазинах на 30-50%. Так, чеснок с 60 грн взлетел до 90 грн за 1 кг, а невзрачные на вид лимоны – с 30 до 48 грн. Подорожал даже лук – с 5-6 грн до 8-9 грн.

А вот в пресс-службе АТБ заверили, что ценовая политика сети останется неизменной, невзирая на любые обстоятельства: стоимость продуктов и товаров, как и всегда, на 10-15% ниже среднерыночной.

Продукты РБК-Украина

В Fozzy Group тоже заверяют, что никаких резких скачков цены в сети нет.

"Мы специально не повышаем цены, есть небольшое влияние курса доллара, и определенная переоценка, конечно, происходит, но незначительная. У нас регулярно проводятся акции "Ціна тижня", вторую неделю у нас по акции туалетная бумага, есть скидки на макароны, консервы, кабачковую икру и на другие типы товаров. Мы стараемся, чтобы люди могли все это приобрести", – подчеркнула Мищенко.

В то же время есть скачок цен на лимоны и другие продукты, потребление которых в период ОРВИ увеличивается.

"В связи со спросом, в частности, в Европе, где из-за вируса стали больше потреблять лимоны, в Украину их стало поступать меньше. И временно, я думаю, увеличились цены", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

А по словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, цены на цитрусовые будут расти, и не только на лимоны, так как их стоимость зависит от курса доллара, который сейчас сильно поднялся.

Цитрусовые golos.ua

Но все же опасаться недостатка продуктов украинцам не стоит, уверены эксперты.

"У нас все эти годы были проблемы с продажами. Сейчас ситуация развивается умеренно, проблем не будет", – говорит Дорошенко.

"Той же гречки в стране хватает. Объективно говоря, цена не нее выросла на 70%. Но это за три года. Сейчас она достигла своего пика. У нас есть запасы гречки из Казахстана. Да, она не совсем такая, как мы привыкли, но есть. И цены на нее доступные. Паника и повышенный спрос на товары типа гречка-соль-туалетная бумага существенно не повлияли на объемы товарных запасов. Их достаточно, чтобы обеспечить украинцев всем необходимым. У нас нет дефицита продовольствия – ни хлеба, ни круп", – сказал Пендзин.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!