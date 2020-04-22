Бензин подешевеет до 16 грн/л: Куюн сказал, когда упадут цены на топливо
Если цены на нефть продержатся на низком уровне еще месяц, то стоимость топлива на АЗС Украины может упасть до 16 грн за литр бензина А-95, и до 14 грн за литр дизеля.
Такой прогноз дал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн на своей странице в Facebook в среду, 22 апреля. По его мнению, в обвале стоимости сырья не нужно никого винить кроме самих производителей нефти, которые поплатились за свою жадность.
"Бензин и ДТ потеряли за день почти 30%. Например, бензин 95 в Северо-Западной Европе теперь стоит $119/т, а дизель – $159. Знаете, сколько это в гривнях? 2,5 гривни за бензин и 3,5 грн/л на дизтопливо!!! Напомните, сколько стоит литр воды в супермаркете? 5, 10 грн?", – написал Куюн.
Такая цена – это даже ниже, чем стоимость существующих налогов на топливо в Украине. "Акциз на бензин сегодня составляет 6,3 грн/л или в 2,5 раза выше, чем стоимость самого топлива. Еще 1,75 грн/л составит НДС. Акциз на дизтопливо составляет 4,1 грн, суммарный НДС – 1,50 грн/л", – объяснил Куюн.
По его прикидкам, если такая цена закрепится на месяц, стоимость А-95 на АЗС может упасть до 16 грн/л, ДТ – 14 грн/л.
При этом цены вниз идут уже сейчас и в разных сетях. В среду некоторые АЗС сбросили до 1,5 грн/л. Минимальная стоиомость по ДТ уже ниже 18 грн/л, по бензину А-92 – ниже 19 грн/л, по А-95 – ниже 19,50 грн/л.
Также Украина идет в ногу со среднеевропейскими темпами падения цен на бензин – на 28%, а по дизтопливу немного отстает: снижение на 26% против 28% на АЗС Европы.
"А вообще я не понимаю, почему происходящее называют нефтяным кризисом? Как по мне, то это нефтяной праздник! Нефтедобытчики сосали кровь с потребителей последние 20 лет. Чем их бизнес отличается от остальных, которые периодически ловят "минуса"? Их подвела собственная жадность: они хотели еще больше денег, бурили еще больше скважин, шли в сложные регионы. В результате сильно нарастили производство, а тут еще и вирус подкосил потребление. Так что все нормально, богатые тоже плачут!", – подытожил Куюн.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине через 1-2 месяца начнет снижаться стоимость бензина на заправках из-за обвала цен на нефть на мировых рынках.
В понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены на нефть достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.
Во вторник, 21 апреля, цены на нефть продемонстрировали обвал. Стоимость WTI обвалилась на 30% – до $14,20, а Brent опустилась ниже $19 за баррель.