Беларусь купила первую партию нефти у Saudi Aramco из Саудовской Аравии – 80 тысяч тонн.

Об этом сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает БЕЛТА.

Беларусь купила нефть у Саудовской Аравии

"Закуплена первая партия нефти у Saudi Aramco. Это 80 тыс. т. Ожидаем танкер с нефтью в Клайпедском порту 11 мая", – рассказал Тищенко.

Что касается дальнейших планов по покупке нефти у Saudi Aramco, то пресс-секретарь отметил: "Рынок покажет, как будем действовать дальше".

Доля России уменьшается

Таким образом государство выполняет объявленную президентом Александром Лукашенко программу постепенного отказа от российского сырья и переходит на его закупки у других поставщиков.

При этом поставки нефти из России остаются значительными, но ее доля все время снижается. Так, в апреле Беларусь получила 1,56 млн тонн российской нефти, а на май планы поставок из РФ подтверждены на уровне 1,13 млн тонн.

"Продолжится работа и с альтернативными источниками. Объемы будут определяться исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков", – сказал Тищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Беларусь нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее.

2 апреля премьер-министр Сергей Румас заявил, что Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель.

Беларусь договорилась о покупке российской нефти в обход заключения прямых договоренностей с Кремлем. Сырье будут путем реверсных поставок из Польши.

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