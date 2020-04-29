Беларусь купила первую партию нефти у Saudi Aramco из Саудовской Аравии – 80 тысяч тонн.
Об этом сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает БЕЛТА.
Беларусь купила нефть у Саудовской Аравии
"Закуплена первая партия нефти у Saudi Aramco. Это 80 тыс. т. Ожидаем танкер с нефтью в Клайпедском порту 11 мая", – рассказал Тищенко.
Что касается дальнейших планов по покупке нефти у Saudi Aramco, то пресс-секретарь отметил: "Рынок покажет, как будем действовать дальше".
Доля России уменьшается
Таким образом государство выполняет объявленную президентом Александром Лукашенко программу постепенного отказа от российского сырья и переходит на его закупки у других поставщиков.
При этом поставки нефти из России остаются значительными, но ее доля все время снижается. Так, в апреле Беларусь получила 1,56 млн тонн российской нефти, а на май планы поставок из РФ подтверждены на уровне 1,13 млн тонн.
"Продолжится работа и с альтернативными источниками. Объемы будут определяться исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков", – сказал Тищенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Беларусь нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее.
2 апреля премьер-министр Сергей Румас заявил, что Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель.
Беларусь договорилась о покупке российской нефти в обход заключения прямых договоренностей с Кремлем. Сырье будут путем реверсных поставок из Польши.
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