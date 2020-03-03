Беларусь не может договориться с РФ о нефти: у Лукашенко заявили, как поступят

Беларусь пока не может договориться о поставке нефти с крупными российскими компаниями.

Вместо них контракты там решили подписать с небольшими поставщиками. Об этом сказал глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает "БелТА".

Поставки нефти в Беларусь

"У нас традиционно были большие поставщики. Сейчас активно работаем над привлечением на переработку на наших НПЗ нефти сорта Urals именно небольших добывающих компаний. В марте оцениваем первые поставки. Дальше будем расширять сотрудничество. Это также создаст хорошую конкурентную среду как на рынке Беларуси, так и на внутреннем рынке России", – сказал Рыбаков.

Глава концерна также отметил, что с крупными российскими поставщиками нефти пока нет договоренностей, на которые рассчитывает беларусская сторона.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся