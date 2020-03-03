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3 марта • обновлено в 14:46
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Беларусь не может договориться с РФ о нефти: у Лукашенко заявили, как поступят

1.1т
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Беларусь пока не может договориться о поставке нефти с крупными российскими компаниями.

Вместо них контракты там решили подписать с небольшими поставщиками. Об этом сказал глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает "БелТА".

Поставки нефти в Беларусь

Поставки нефти в Беларусь

"У нас традиционно были большие поставщики. Сейчас активно работаем над привлечением на переработку на наших НПЗ нефти сорта Urals именно небольших добывающих компаний. В марте оцениваем первые поставки. Дальше будем расширять сотрудничество. Это также создаст хорошую конкурентную среду как на рынке Беларуси, так и на внутреннем рынке России", – сказал Рыбаков.

Глава концерна также отметил, что с крупными российскими поставщиками нефти пока нет договоренностей, на которые рассчитывает беларусская сторона.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Беларусь
Тег
нефть
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