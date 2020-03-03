Беларусь не может договориться с РФ о нефти: у Лукашенко заявили, как поступят

Беларусь пока не может договориться о поставке нефти с крупными российскими компаниями.
Вместо них контракты там решили подписать с небольшими поставщиками. Об этом сказал глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает "БелТА".
Поставки нефти в Беларусь
"У нас традиционно были большие поставщики. Сейчас активно работаем над привлечением на переработку на наших НПЗ нефти сорта Urals именно небольших добывающих компаний. В марте оцениваем первые поставки. Дальше будем расширять сотрудничество. Это также создаст хорошую конкурентную среду как на рынке Беларуси, так и на внутреннем рынке России", – сказал Рыбаков.
Глава концерна также отметил, что с крупными российскими поставщиками нефти пока нет договоренностей, на которые рассчитывает беларусская сторона.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.
31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.
По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.
Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup, которая является основным конкурентом российской Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик.
Беларусь начнет импорт нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы по украинскому трубопроводу Одесса – Броды в марте 2020 года.
В Беларуси заявили, что заинтересованы в долгосрочном контракте на поставку нефти из Азербайджана.
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