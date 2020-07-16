Беларусь купила у США крупную партию нефти

Беларусь купила у США второй танкер с 80 тыс. тонн американской нефти. Поставка произойдет в августе.

Об этом заявили в концерне "Белнефтехим", сообщил "Интерфакс".

"По плану августовских поставок в американском порту Beaumont стал под загрузку и готовится к отправке в Беларусь танкер с 80 тыс. т. нефти сорта White Eagle Blend (WEB)", – говорится в сообщении концерна.

Сорт WEB является смесью трех сортов нефти (два американских и один канадский). Он специально разработан для европейских НПЗ, ориентированных на российский Urals.

В "Белнефтехиме" отметили, что срок прибытия танкера в литовский порт Клайпеда – 6-8 августа. Оттуда по железной дороге нефть отправят на белорусский НПЗ "Нафтан". Это уже второй танкер в этом году в рамках белорусско-американского сотрудничества по диверсификации поставок нефти для Беларуси.

"В августе нефть полностью будет на заводе. Это уже второй танкер в этом году в рамках белорусско-американского сотрудничества по диверсификации поставок нефти для белорусских НПЗ", – заявили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце апреля Беларусь купила первую партию нефти у Saudi Aramco из Саудовской Аравии – 80 тысяч тонн.

В начале июня первый танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды (Литва). Дальше сырье пойдет на переработку.