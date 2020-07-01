Беларусь и Россия достигли согласия о цене на газ

Россия и Беларусь достигли понимания в вопросе формирования цены на газ, которая в последнее время была предметом споров между странами.

Об этом сказал белорусский посол в Москве Владимир Семашко, сообщил ТАСС.

"Состоялось знаковое мероприятие, встретились министры энергетики России и Беларуси Александр Новак и Виктор Каранкевич, был глава "Газпрома" Алексей Миллер. И мне показалось, что понимание созрело. По докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше к единому рынку газа", – сказал дипломат.

По его словам, Беларусь сейчас не удовлетворена ценами на российский газ и разногласиями с "Газпромом".

"Но мы видим, что есть понимание, и мы считаем, что такую задачу надо ставить: к 1 января 2022 года мы должны решить ту задачу, которую ставили в 2017 году", – добавил Семашко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров настаивал на одинаковых условиях покупки газа для стран Евразийского экономического союза. В ответ президент России Владимир Путин отказал и назвал требования.

Новый премьер-министр Беларуси Роман Головченко первоочередной задачей на посту назвал избавление экономики от углеводородной зависимости.