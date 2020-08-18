Баржа из Херсона обвалила цены на арбузы в Киеве

Цена на херсонские арбузы упала почти в два раза после того, как из Херсона в Киев отправили баржу с бахчевыми – с 2,5-5 грн/кг до 1,5-3,5 грн/кг в оптовой закупке.

Общий вес отправленных в этом сезоне арбузов и дынь составляет около 300 тонн, тогда как в прошлые годы отправлялись более объёмные партии: от 450 до 500 тонн. Об этом сообщил "АПК-Информ".

Сейчас средняя цена арбузов в магазинах составляет от 6,5 до 11 грн за килограмм.

По данным экспертов проекта, еще в минувшую пятницу оптовые партии арбузов поступали в продажу в диапазоне , а дыни предлагались в пределах 3-7 грн/кг.

"После отправки баржи ситуация начала кардинально меняться и уже утром понедельника, 17 августа, в южных областях страны цены на арбуз озвучивались в пределах 1,5-3,5 грн/кг, а оптовые партии дынь предлагались в диапазоне 3-5 грн/кг", – сообщили аналитики проекта.

При этом дальнейшего резкого снижения цен на дыни и арбузы эксперты не прогнозируют, так как их переизбытка скорее всего не будет. Напротив, эксперты не исключают, что цены позже могут вырасти.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2020 года цены на товары и услуги в Украине в среднем выросли на 1,5%. Однако на отдельные виды продуктов они поднялись в 1,5-2 раза.

В Украине одни из самых низких в Европе цен на общественный транспорт, продукты и коммуналку. При этом аренда жилья в крупных городах практически равна средней зарплате.