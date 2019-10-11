500 млрд проблемных кредитов: Зеленский провел совещание по банковскому сектору

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, провел совещание по определению приоритетных шагов для оживления банковского кредитования.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, подчеркнув, что это является одной из предпосылок ускорения роста украинской экономики.

Во встрече приняли участие:

премьер-министр Алексей Гончарук;

председатель НБУ Яков Смолий ;

министр финансов Оксана Маркарова ;

министр юстиции Денис Малюська ;

министр внутренних дел Арсен Аваков ;

представители Фонда гарантирования вкладов физических лиц, государственных банков и банковского сообщества;

руководители правоохранительных органов.

Владимир Зеленский на совещании president.gov.ua

Президент подчеркнул, что объемы портфелей кредитов, предоставленных бизнеса, не демонстрируют ощутимого роста, поэтому бизнес не имеет ресурса для расширения деятельности.

Общая задача власти, по словам Зеленского, – убрать препятствия к возобновлению кредитования и решить проблемы неработающих кредитов, чтобы банковская система начала должным образом работать.

"Украине пришлось потратить огромное количество средств – почти 300 млрд грн, чтобы защитить вкладчиков банков и сохранить стабильность финансовой системы. Плюс у нас более 500 млрд грн проблемных кредитов.

В частности, более 400 млрд грн в государственных банках. Это деньги, которые потеряли обычные люди просто потому, что кто-то из должников отказался выполнять свои обязательства и не вернул деньги. Мы об этой проблеме знаем и работаем над ее решением", – прокомментировал ситуацию Гончарук.

"Важно, чтобы должники услышали, что либо они добровольно возвращают средства, или государство задействует все инструменты для их возвращения", – добавил он.

По словам Смолия, Национальный банк, оздоровив банковский сектор после кризиса, заложил фундамент для его полноценной работы, однако многие проблемы еще актуальны, и главная из них – неработающие кредиты.

"Украина – мировой лидер по этому показателю. Сегодня объем проблемных кредитов в украинских банках составляет около 50%, или 566 млрд грн", – отметил Смолий.

Ситуацию с ПриватБанком он назвал сложной, ведь весь портфель проблемных кредитов – это ссуды прежним владельцам. "Государство пытается вернуть эти средства через суды разных юрисдикций: в Украине, Великобритании, США и Швейцарии", – подчеркнул председатель НБУ.

president.gov.ua

По словам премьер-министра, финансово-экономический блок правительства планирует сконцентрировать усилия на очистке государственных банков от неработающих кредитов.

Во-первых, через инструмент реструктуризации обязательств заемщиков. Во-вторых, через реализацию банками проблемных активов, в частности путем применения механизмов голландских аукционов по параллельным развитием полноценного рынка вторичных финансовых активов. В-третьих, через дальнейшее отстаивание интересов государства в судах Украины и за рубежом для возврата средств, задолженности по прежними владельцами банков и связанными с ними лицами.

president.gov.ua

Еще одной преградой на пути к восстановлению кредитования является незавершенная судебная реформа.

"Суды независимы, и президент не может вмешиваться в их работу по конкретным делам, однако это не значит, что не нужно работать над качеством работы судебной системы в целом", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, банки должны чувствовать себя защищенными от рисков невозврата средств заемщиками, а выполнение решений судов должно осуществляться неуклонно, без "стоп-листов".

"Поэтому судебная реформа так же остается одной из ключевых предпосылок для оживления кредитования", – отметил глава государства.

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Как писал OBOZREVATEL, недавно нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский подал два законопроекта об отмене в Украине военного сбора.

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