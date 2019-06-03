Банкоматы, бонусные 600 грн и школы без налички: новая реформа в Украине

Село Волосское на Днепропетровщине почти полностью перешло на безналичную оплату. Об этом сообщил на своей странице в Facebook староста населенного пункта Андрей Пинчук.

Толчком для нововведений стала проблема с банками, которые закрывали отделения и отказывались работать.

"На сегодня в банковской сфере в селе образовалась крайне неблагоприятная атмосфера. Ощадбанк закрыл множество своих отделений. Частные банки в селе работать не хотят/ не могут, потому что говорят, что им невыгодно. Я обращался в Сбербанк с просьбой установить банкомат в Волосском. Отказали", — пожаловался Пинчук в своем посте.

По словам старосты, на помощь местным жителям пришел государственный ПриватБанк. Специалисты финансового учреждения при поддержке Обладминистрации разработали и помогли с воплощением проекта, позволяющего полностью перейти на безналичные расчеты.

В частности, все местные магазины оснастили терминалами для безналичных платежей, а пенсионеры и получатели социальных выплат села получили банковские карты и бонусные 600 гривен на счет: по 50 гривен ежемесячно в течение года.

Самые заметные нововведения внедрили в местной школе. Там установили терминалы, а в столовой запретили принимать наличную оплату — за обеды дети платят за помощью карточек "Юниора" от ПриватБанка. Вход в школу также автоматизировали — он осуществляется через турникет с помощью карточек.

"Родители каждый раз будут получать смс-сообщения о входе/ выходе ребенка в/ из школы. А директор школы будет в первую минуту учебного дня получать по электронной почте перечень детей, присутствующих в школе", — пообещал Андрей Пинчук.

При приближении к школе Google предупреждает, что в заведении можно платить с помощью смартфона.

Кроме того, банкомат и терминал самообслуживания установили в офисе самого старосты.

"Надеюсь, что со временем этот проект станет сетевым, и жители других маленьких украинских сел получат доступ к качественным банковским услугам. Но нужна более жесткая позиция Нацбанка в этом вопросе", — резюмирует в своем посте староста Андрей Пинчук.

Подписчики в основном поддержали нововведение.

"Молодцы! Я в восторге от ваших идей и их воплощение в жизнь! Браво!". "Круто у Вас, честно и прозрачно! Нам бы в Новоалександровке так", "Батенька! Вот смотрю за Вами и диву даюсь, у меня тут ОТГ, за почти два года роста 0+, а у Вас — цветет все. Поделитесь опытом!", написали пользователи под постом.

Как писал OBOZREVATEL, в мае ПриватБанк раздал школьникам десятки тысяч.

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