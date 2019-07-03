Банки живут по новым правилам: как работает финансовый мониторинг в Украине

В Украине внедряют европейские стандарты финансового контроля. Ситуация, когда мелкие ручные банки использовали для отмывания или обнала – в прошлом. Финансовые учреждения должны знать, с кем работают, как зарабатывает их клиент и все ли доходы легальны.

К финансовому мониторингу оказались готовы не все. Даже, казалось бы, опытные политики возмущаются из-за необходимости предоставлять банку документы, соблюдать процедуру. К примеру, не так давно партия Михэила Саакашвили "Рух новых сил" заявила, что целые две недели пришлось потратить на то, чтобы внести залог на счет в ПриватБанке. Мол, слишком много бюрократии.

Хотя в самом "Привате" поясняют: это стандартная процедура, а о том, что придется предоставлять документы, предупреждают всегда заранее, передает издание "Информатор".

Финансовый мониторинг: борьба с тенью и европейские стандарты

Финансовый мониторинг также можно назвать контролем за денежными операциями. Причем обязательство проводить такой контроль есть как и у государственных органов, которые следят за соблюдением всех правил, так и у самих банков.

Для банка правила финансового мониторинга разрабатывает НБУ. Это главный регулятор для всех банков. И он с каждым годом постепенно внедряет стандарты ЕС, которые значительно жестче украинцев. Нацбанк в своих постановлениях описывает правила, а банки обязаны ими руководствоваться, иначе могут наказать большим штрафом или даже начать уголовное преследование.

Чтобы просто открыть депозитный счет и ежемесячно откладывать часть зарплаты, подтверждать источник своих доходов не нужно. А вот если переводить с одного счета на другой миллионы – банк должен быть уверен, что деньги "чистые" и финансовое учреждение не принимает участие в теневых операциях.

В ЕС же вовсе дошли до того, что изучают не только своих клиентов, но клиентов своих клиентов. К примеру, если с одного счета переводят деньги на другой, якобы оплачивая услуги компании, отдел финансового мониторинга может выехать по адресу регистрации указанной фирмы. Там проверят, действительно ли компания она работает, производит продукцию, за которую рассчитался их клиент.

В Украине по разным оценкам уровень теневой экономики колеблется около 32% ВВП (данные Минэкономразвития). Огромные денежные потоки проходят "мимо" бюджета, питая теневой сектор, извращая конкуренцию и оставляя всех украинцев без средств. И финансовый мониторинг – один из инструментов, как сократить уровень тени.

Как работает финансовый мониторинг

Основной закон, который регулирует сферу финансового мониторинга – "О предупреждении и противодействую легализации и отмыванию доходов…". Например, этот документ определяет клиентов банков с высокими рисками. Речь идет о госслужащих, политиках и их родственниках. Чтобы прокуроры или руководители департаментов местной власти не могли оставлять свои декларации пустыми, а на родителей и супругов оформлять виллы и миллионные счета в банках.

Прежде чем обслуживать клиента с высоким риском, финансовое учреждение обязано проверить источники доходов. Финансовый мониторинг касается и других клиентов. Это обязательные процедуры, которые уже давно распространены по всему миру. И дает свои результаты.

К примеру, в ПриватБанке служба финансового мониторинга не допустила сомнительные операции на 1 млрд грн. Большая часть этой суммы пытались обналичить или легализовать. "Приват" обслуживает больше 2500 отделений партий, и все они проходят мониторинг.

“До национализации ПриватБанк уделял гораздо меньше внимания документам, которые подтверждают законность и происхождение денежных средств. Сегодня он выполняет общепринятые нормы финмониторинга для крупных платежей как наличными, так и безналично” — именно так характеризует политику банку руководитель службы финмониторинга Антон Разумный. Отмечая, что банк делает это очень инновационно — автоматическая система финмониторинга, которую создали в банке, позволяет обеспечить выполнение правил движения денег не создавая никаких неудобств клиентам, не нарушающим этих правил”.

Финансовый мониторинг – это еще и гарантия для клиентов, что банк работает честно и по правилам, у него не возникнут проблемы из-за незаконных операций или схем. Примером "правильного" подхода можно считать "Приват", которые совмещает сервис и инновации с нормативными правилами и контролем.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!