Банки собрались снимать деньги со счетов россиян без их ведома

Ярослав Маркин Рынки и компании 10:41, 31.07.2020 Обновлено: 10:55, 31.07.2020

Российские банки хотят получить право списывать средства со счетов граждан, если владельцы не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно.

Об этом говорится в материале газеты "Известия". По мнению авторов инициативы, это позволит клиентам избежать штрафов, если они вовремя не сообщили о замене паспорта, а банкам – предотвратить мошенничества со "спящими счетами".

Согласно текущему законодательству, банки обязаны обновлять сведения о клиентах не реже одного раза в год. В противном случае любые транзакции проводить нельзя.

Банки хотят списывать деньги за обслуживание счета или в пользу кредита в том случае, если у клиента поменялись идентификационные данные (например, паспорт), но он не сообщил об этом в течение года, а на звонки не отвечал.

"Количество счетов, которые невозможно закрыть из-за остатка на них средств, но и операции по которым проводить нельзя из-за устаревших данных о владельце, постоянно увеличивается. Банкам приходится обслуживать их себе в убыток. Средства, полученные от комиссии за обслуживание, банки могли бы направлять в том числе на актуализацию данных через автоматизированные запросы клиентам и в госорганы", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России Центробанк предупредил граждан о том, что в военное время государство может блокировать счета вкладчиков и забирать с них деньги.

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