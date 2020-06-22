Банки будут отказывать украинцам в депозитах: клиентов обяжут пояснить, откуда деньги

Украинские банки будут отказывать клиентам в открытии депозитных счетов, если заподозрят, что деньги имеют незаконное происхождение или не соответствуют состоянию клиента.

Чтобы человек мог положить деньги под проценты, ему придется подтвердить их происхождение. К этому учреждения будут обязывать новые правила финансового мониторинга, говорится в публикации UBR.

"Если всех документов не будет – деньги банк может вернуть обратно. Если кто-то из банков решается на такие операции, это можно расценивать как отдельные случаи, а не массовое явление в банках, говорят финансисты", – сказано в публикации.

Каждый из банков устанавливает ограничения в зависимости от риск-профиля, риск-аппетита банка. Однако принципиальным подходом нового закона, который учитывают все банки, является соответствие данных о своих доходах, которые клиент предоставляет банку и проводимых по счету финопераций.

"Лучшим способом избежать запросов – предоставить банку прозрачную информацию клиента о своей финансовой состоятельности. Переводы денег из одного банка в другой не закрывают вопрос сомнительности. Боле того, такая операция (в случае обоснованных подозрений, что деньги незаконные) может быть заблокирована или остановлена", – отметила исполнительный директор ассоциации НАБУ Елена Коробкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине банки начали требовать у клиентов расписки во время снятия депозитов свыше 200 тысяч гривен. Причем даже тогда, когда вклады забирают с соблюдением всех условий договоров и своевременно.

В Украине банки стали активно внедрять финансовый мониторинг клиентов. Он касается всех без исключения – как ФЛП и физлиц, так и юрлиц.