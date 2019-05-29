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/Рынки и компании

Банки будут жаловаться на клиентов, а получить кредит станет сложнее: что ждет украинцев

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Мошенники украли деньги со счета, а на следующий день банк возместил все потери за собственные средства. Такое будущее ждет украинцев уже в ближайшие месяцы. Соответствующие проекты постановления разработал и опубликовал Нацбанк.

С другой стороны, банки также обяжут жаловаться государственной исполнительной службе на своих клиентов, которые попали в базу должников. Это упростит процедуру взыскания средств.

OBOZREVATEL разобрался, какие новшества подготовил для украинцев Нацбанк.

Доказывать свою правоту придется не клиенту, а банку

Сейчас банки готовы возместить хищение средств со счетов украинцев только в двух случаях. Например, если это произошло по вине банка (сотрудник оформил кредит на клиента без его ведома), либо мошенники (хакеры) атаковали банк, а пострадали клиенты.

Чаще всего доверчивые украинцы сами виноваты в потери средств. Называют "сотрудникам банка" пароли по телефону, оставляют финансовые номера в объявлениях, доверчиво раскрывают мошенникам персональные данные.

По новым правилам (прописаны в проекте), уже на следующий день после пропажи средств банк обязан восстановить счет до того состояния, как было до мошеннической операции.

Кредит в банке

Кредит в банке

Pixabay

"Банк-эмитент должен после получения уведомления от пользователя восстановить остаток средств на его счете до состояния, в котором он был перед осуществления этого перевода, не позднее следующего рабочего дня (кроме случая, когда банк имеет основания считать действия пользователя неправомерными, о чем сообщили в правоохранительные органы)", – отмечается в проекте документа. На данный момент предложенные нормы находятся на обсуждении, после этого НБУ утвердит новые правила и обяжет все банки им следовать.

Когда банк может не возмещать средства:

  • если в результате проверки оказалось, что клиент сам опустошил свой счет;

  • если окажется, что мошенники воспользовались данными утерянной карты, при этом сам клиент сообщил о ее пропаже уже после того, как его обворовали;

  • если клиент сам назвал код подтверждения, CVV и т. д. мошенникам.

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На практике это означает, что вернуть свои средства удастся только в исключительных случаях. Если бы украинские финансовые учреждения компенсировали потери в 100% случаев, потери составили бы около 250 млн грн.

Мошенники и банки

Мошенники и банки

Pixabay

Примерно такую сумму ежегодно теряют украинцы из-за уловок злоумышленников. Правда, львиная доля указанной суммы – потери в результате социальной инженерии (когда жертву убеждают, что ей необходимо назвать свои персональные данные и пароли, представляясь правоохранителями, сотрудниками банка и т. д).

Клиент банка также обязан платить сам, если финансовое учреждение докажет, что средства можно было бы сохранить. "Пользователь несет все убытки, связанные с переводами, которые обжалуются, если банком доказано, что действия или бездействие пользователя привели к потере", – говорится в документе.

Получить кредит станет сложнее

Еще одно не менее важное новшество: украинские банки обязали тщательно проверять своих клиентов перед тем, как выдавать кредиты. Реестр должников запустили еще в прошлом году, однако только летом норма полноценно вступает в силу.

Теперь банк будет обязан:

  • открывая или закрывая счет, проверить, есть ли клиент в реестре должников;

  • если клиент в реестре, уведомлять государственную исполнительную службу о том, что счет открывается либо закрывается;

Реестр создал Национальный банк, пополняют его все финансовые учреждения, об этом говорится в постановлении регулятора №50. Туда попадают крупные должники (с долгом от 100 минималок – 417 700 грн). Украинцы, которые попали в реестр, больше не смогут оформлять кредиты в банках.

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В реестр внесут ФИО, дату рождения, ИНН, информацию о кредите, виде деятельности должника, размер просрочки, информацию о связанных с банком лицах, принадлежность должника к связанным контрагентам и т. д.

Смотрите видео по теме:

В Национальном банке уверены, что запуск кредитного реестра в том числе позволит снизить банковские ставки. Как заявила в эфире одного из телеканалов замглавы НБУ Екатерина Рожкова, сейчас банки вынуждены предусматривать расходы на "плохие" кредиты и риски невозврата. А чем выше риски, тем дороже придется платить за кредит. Мол, реестр улучшит обмен информации и обезопасит финансовые учреждения от "плохих" клиентов.

Если банк выдаст кредит клиенту из реестра, его могут наказать за рисковую деятельность штрафом. А если это будет продолжаться длительное время, НБУ может начать расследование в отношении финансового учреждения.

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Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Темы
Банковская системаЭксклюзив
Место
Украина
Тег
НБУ
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