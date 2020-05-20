Банки будут активнее кредитовать бизнес по программе "5-7-9" – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа кредитования бизнеса "5-7-9" будет работать в полную силу, а власть "додавит" банки, чтобы они охотнее давали предпринимателям деньги.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по случаю годовщины своего президентства.

"Программа" 5-7-9 "заработала. И мы дожмем банковскую систему, несмотря на то, что она у нас очень независимая, и банки не будут столь осторожными, выдавая кредиты населению. Потому что населению надо помогать", – сказал Зеленский.

Он отметил, что это первая в Украине программа, по которой предприниматели могут получить кредиты в национальной влаюти не под 20-30% годовых.

Ипотека под 10%

Также президент сказал, что в Украине в ближайшее время ипотека будет по 10%.

"В ближайшее время в Украине впервые за много лет ипотека для каждого гражданина будет под 10%. Мне кажется, это большая победа", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о премии медикам, которые борются с COVID-19, полностью закрыт. В 15-ти областях за март средства выплатили в полной мере.

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