Банки блокируют переводы украинцев, ситуация может ужесточиться: как и зачем проверяют

В Украине уже несколько месяцев действуют новые правила финансиового мониторинга. После выборов банкам придется внимательно проверят несколько тысяч новых депутатов и их родственников.

О том, за что и как блокируют переводы и что стоит знать о мониторинге – читайте в материале OBOZREVATEL.

Банки продолжают блокировать даже мелкие переводы

В Украине банки спустя нескольких месяцев вступления в силу новых правил финансового мониторинга продолжают проверять и блокировать даже незначительные переводы. "Такие прецеденты есть, и их не становится меньше", – признает финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Рискориентированный подход и строгий надзор со стороны НБУ не оставляет банкам другого выбора. И многие продолжают чистить собственные клиентские базы, постепенно двигаясь от клиентов с большими оборотами к меньшим суммам.

"Если говорить об относительно незначительных операциях (в пределах 150 тыс. грн – многие банки сохранили это пороговое значение), то здесь ключевым индикатором подозрительности является превышение суммы операции над среднестатистическими, указанными в анкете показателями или доходами", – рассказывает эксперт в комментарии OBOZREVATEL.

Условно говоря, если человек внезапно получит перевод на 100 тыс. грн в то время как в среднем ежемесячно получал зарплату 20 тыс. грн, скорее всего такая операция будет заблокирована. А банк потребует пояснений и документальных доказательств того, что эта операция законна.

Блокируют даже небольшие суммы. К примеру, как рассказал OBOZREVATEL экономист Алексей Дорошенко, его брату заблокировали перевод всего на 150 грн. По идее такая операция не должна была проходить финансовый мониторинг, однако банк все равно посчитал, что происхождение средств сомнительная.

Это могло произойти, например, из-за сбоев в программном обеспечении. После местных выборов такие случаи могут участиться: дело в том, что публичные лица (а к ним относятся и депутаты) должны проходить более жесткие контроль. Это же касается и их родственников.

"Сложности есть и большей частью они связаны с определением публичных лиц, а также их родственников. Банку относительно несложно провести проверку в момент открытия счета. И гораздо сложнее проводить регулярный мониторинг уже существующих аккаунтов. Думаю, что в ближайшие несколько месяцев эта проблема будет особенно актуальной из-за прошедших выборов", – рассказывает аналитик.

Финансовый мониторинг может коснуться любого украинца. При этом часть операций обязательна для проверки по закону. Речь идет об:

операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);

все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;

обмен банкнотами, перевод средств за границу;

финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска;

все операции на сумму от 400 тыс. грн и другие.

Банки реагируют на мошеннические схемы

В свете увеличения объемов мошенничеств банки вынуждены ужесточать контроль за транзакциями. Например, может быть заблокирована внезапная попытка крупного перевода с карту на карту. Или попытка расплатиться картой на крупную сумму в нетипичном для клиента месте.

Эксперты сомневаются, что на законодательном или подзаконном уровне в ближайшее время будут вноситься существенные изменения в существующие правила. Мало того, что с момента предыдущих изменений прошло не так уж много времени, так еще и создавать дополнительную точку негатива в условиях эпидемии власти вряд ли решатся.

"Другой вопрос, что рискориентированный подход заставляет банки постоянно совершенствовать собственные системы финмониторинга. Появляются новые индикаторы, меняются подходы. При этом де-факто повышения пороговой суммы со 150 тыс. грн. до 400 тыс. грн. не произошло. Большинство банков продолжает глубоко анализировать операции свыше 150 тыс. грн. Поскольку мало кому хочется получить штраф со стороны НБУ", – добавляет Невмержицкий.