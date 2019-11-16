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16 ноября • обновлено в 12:00
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Бахматюк заявил, что готов отдать государству 8 млрд и предложил свой вариант

1.6т
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Владелец VAB Банка Олег Бахматюк заявил, что готов вернуть деньги, который его финансовое учреждение получило в виде рефинансирования.

"Я найду ресурс для погашения задолженности по банку. Условно, мы хотели сделать первый шаг – внести 500 миллионов гривен, а потом погашать по миллиарду ежегодно. Мы подали такое предложение. Это была наша воля - после четырех лет не нужной никому войны пойти на конструктивный диалог", – заявил Бахматюк в интервью изданию "Страна".

Олег Бахматюк

Олег Бахматюк

epravda.com.ua

Новости
"Гонтарева убила мой банк": Бахматюк рассказал, как получил рефинансирование НБУ

Всего, по словам бизнесмена, два его банка (VAB и Финансовая инициатива) получили 10 млрд грн рефинансирования. "надо учесть, что банк Финансовая инициатива был выведен с рынка незаконно, о чем свидетельствует решение суда. Но это уже никого не волнует. Не знаю, зачем Нацбанк это делает. С одной стороны они рассказывают, что Писарук сделал все правильно, когда выдал рефинансирование, а с другой стороны начинают информационные атаки на Бахматюка. Чтобы справедливо было пусть они опубликуют такие данные по другим должникам и оформят нас всех в табличку: имя, сумма сколько должен", – пояснил Бахматюк.

Справка:

Рефинансирование – кредит, который НБУ выдает банкам для того, чтобы поддержать их платежеспособность. Когда у финансового учреждения возникают сложности, например, сразу большое количество клиентов решает забрать депозиты и возникает разрыв ликвидности (привлеченных средств не хватает), Нацбанк может выделить дешевый кредит под залог активов банка или его владельца.

Банки, которые получают деньги на рефинансирование, обязаны их вернуть в течение нескольких лет по согласованному с НБУ графику;

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 ноября появилась информация о том, что сотрудники НАБУ пришли в офис Райффайзен Банка, чтобы задержать главу правления Александра Писарука, который ранее работал заместителем экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

  • НАБУ и САП задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк".

  • Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому по поводу обысков и задержаний работников его компании.

  • Генеральная прокуратура Украины подготовила подозрения экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, а также первой замглавы НБУ Катерине Рожковой.

  • Высший антикоррупционный суд арестовал трех подозреваемых по делу о выведении 1,2 млрд грн кредита НБУ, выданного VAB Банку – Андрея Яцюту, Аллу Шульгу и Николая Каленского.

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Место
Украина
Тег
банк
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Гоша Злой
Гоша Злой
зашевелился когда арестом запахло
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