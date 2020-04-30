Бахматюк рассказал, как Украина может обернуть кризис в свою пользу

Из-за пандемии коронавируса в мире ожидается дефицит продовольствия. А Украина может на этом выиграть, заработав за счет сельского хозяйства десятки миллиардов долларов.

Об этом заявил владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов UkrLandFarming Олег Бахматюк в интервью "Стране".

Сельское хозяйство Украины

По его словам, аграрный сектор – как раз тот козырь, который может подогреть к Украине политический интерес, который можно трансформировать в экономический. А "клиентами" могут быть страны, зависимые от импорта продовольствия – Китай, Япония, Саудовская Аравия, Южная Корея, Индонезия и другие.

"У той же Саудовской Аравии резервы – больше триллиона долларов. В то же время продукты питания для нее сейчас в приоритете. Мы можем им в этом помочь и привлечь $10-15 млрд, которые помогут нам выстоять в трудные времена. То же самое с Китаем, который держит около трех триллионов американских долгов и которому нужно куда-то вкладывать доллары. Другие государства – Япония, Южная Корея, Индонезия – тоже зависимы от импорта продовольствия и имеют "жировой запас" гораздо больше нашего", – сказал Бахматюк.

По его словам, сейчас вся ответственность лежит на переговорщиках от государства, которым нужно трансформировать политику в экономические выгоды.

"Если привлечь инвестиции из стран, которые зависимы от поставок продовольствия, можно получить до $30-40 млрд под твердые гарантии поставок украинских продуктов питания. Они будут инвестировать в стабильность поставок – в нашу инфраструктуру, порты, дороги, модернизацию "Укрзалізниці". Если мы Китаю поставляем продукции на $5 млрд, то можно спокойно говорить о финансовой поддержке с его стороны на сумму в $20 млрд. Это называется режимом экономической заинтересованности. Страны платят потому, что им нужна стабильность", – объяснил Бахматюк.

По его словам, в свое время по такому плану привлекала инвестиции Бразилия. "Нам уже даже не нужно придумывать велосипед. Украина – та же Бразилия 20 лет назад, только в центре Европы", – подытожил бизнесмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, убытки Украины от эпидемии коронавируса и экономического кризиса могут достичь 8,5% ВВП или более $10 млрд.

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.