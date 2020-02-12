Бабушка нардепа от "Слуги народа" подставила внучку из-за продажи земли. Видео

Народного депутата от "Слуги народа" Марию Мезенцеву подловили на лжи о ее бабушке и продаже земли.
Во время заседания Верховной Рады народная избранница заявила, что ее бабушка однозначно выступает за продажу земли, однако позднее выяснилось, что у последней совсем другое мнение на этот счет, сообщает ZIK (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Мария Мезенцева
Укринформ
"Я тоже росла в селе. Моя бабушка сейчас тоже там проживает, и хочу передать ей привет. Она ждет рынка земли, открытия рынка земли. Можем напомнить, что распоряжаться правом владения землей – это конституционное право", – сказала Мезенцева во время рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли.
Журналисты посетили бабушку нардепа, и та рассказала иную версию. Анна Кулак заявила, что у нее нет однозначной позиции по этому вопросу. Однозначно она против продажи земли иностранцам, и вообще больше выступает за аренду, а не продажу.
"Не знаю я. Люди по-всякому относятся, кто-то не хочет. А я не могу сказать. Будет рынок - будет видно… Иностранцам я бы не хотела (продавать землю), пусть бы свои земли покупали и работали… Мы бы не хотели, чтобы иностранцы работали на наших землях", – отметила пенсионерка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Министр финансов Оксана Маркарова рассказала, как будут работать дешевые кредиты для фермеров после запуска рынка земли.
В свою очередь народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук спрогнозировал, что через 3-4 года старта рынка земли стоимость одного гектара составит минимум 5-6 тысяч евро.
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