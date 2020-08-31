Заблокированная СБУ B2B Jewelry продолжила работать

Компания B2B Jewelry, деятельность которой как финансовой пирамиды была заблокирована Службой безопасности Украины в конце августа, продолжает работу в обычном режиме.

Такое заявление сделал руководитель проекта Николай Гонта в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале компании. Он также утверждает, что юристы B2B "готовят иски о компенсации морального ущерба и опровержении".

Гонта уверяет, что информация, которая "разлетелась в интернете", не соответствует действительности.

Представительница магазина B2B Jewerly по проспекту Победы, 17 в Киеве сказала LIGA.net, что "все магазины работают". То же самое заявили представители магазина по адресу проспект Григоренко 22/20.

Также открыты магазины в Житомире и Харькове. Сайт B2B Jewelry и онлайн-регистрация в системе до сих пор доступны.

В пресс-центре СБУ журналистам ответили, что "название заблокированной финансовой пирамиды не разглашается в интересах следствия". При этом в ведомстве не уточнили, почему продолжает работать якобы заблокированная финансовая пирамида.

Как писал OBOZREVATEL: