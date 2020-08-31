Заблокированная СБУ B2B Jewelry продолжила работать

В B2B Jewelry заявили, что продолжают работать. liga.net

Компания B2B Jewelry, деятельность которой как финансовой пирамиды была заблокирована Службой безопасности Украины в конце августа, продолжает работу в обычном режиме.

Такое заявление сделал руководитель проекта Николай Гонта в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале компании. Он также утверждает, что юристы B2B "готовят иски о компенсации морального ущерба и опровержении".

Гонта уверяет, что информация, которая "разлетелась в интернете", не соответствует действительности.

Представительница магазина B2B Jewerly по проспекту Победы, 17 в Киеве сказала LIGA.net, что "все магазины работают". То же самое заявили представители магазина по адресу проспект Григоренко 22/20.

Также открыты магазины в Житомире и Харькове. Сайт B2B Jewelry и онлайн-регистрация в системе до сих пор доступны.

В пресс-центре СБУ журналистам ответили, что "название заблокированной финансовой пирамиды не разглашается в интересах следствия". При этом в ведомстве не уточнили, почему продолжает работать якобы заблокированная финансовая пирамида.

Как писал OBOZREVATEL:

B2B продает клиентам сертификаты на обычных картонках, обещая огромный заработок, в то время как реальный заработок имеют только организаторы.

Журналисты провели расследование, в котором выяснили, что проект B2B Jewelry является "финансовой пирамидой", из которой деньги вывозятся в мешках из-под мусора.

В конце марта инвесторы схемы B2B Jewelry перестали получать выплаты якобы из-за вспышки коронавируса и объявленного в Украине карантина.

27 августа СБУ сообщила, что заблокировала финансовую пирамиду. Организаторы B2B, предварительно, присвоили более $250 млн от 600 тысяч вкладчиков и приобрели остров на Днепре, а также элитную недвижимость.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!